МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду днем опускается, инвесторы ожидают очередного заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), намеченного на четверг, свидетельствуют данные торгов. Средневзвешенный курс доллара вырос до 76,82 рубля

По состоянию на 12.25 мск курс евро снижался до 1,2014 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2033 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,2 с уровня прошлого закрытия в 108,08 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,07%, до 91,3 пункта.

В четверг, 22 апреля, состоится очередное заседание ЕЦБ, аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на рекордно низком нулевом уровне. Инвесторы также ожидают от регулятора подсказок по поводу дальнейших планов касательно мер поддержки экономики.

Доллар также получает поддержку как традиционно более надежный актив, что связано с рисками вокруг пандемии коронавируса. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Индии, в которой суточный прирост случаев заражения превышает 250 тысяч, и Японии, где региональные власти обдумывают ужесточение карантина, при этом на лето в стране запланировано проведение Олимпиады.

"Тот факт, что уровень заражений в среднем за семь дней вернулся к рекордным уровням начала года, усиливает страхи по поводу того, что в будущем экономика получит еще больший удар", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика MUFG Дерека Халпенни (Derek Halpenny).