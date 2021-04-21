МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 54,06 копейки — до 92,2913 рубля, курс доллара — на 80,43 копейки, до 76,8198 рубля, следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,6 копейки, составив 83,782 рубля.