2021-04-21T13:33:54+03:00
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2021
https://1prime.ru/Forex/20210421/833511310.html
Официальный курс евро на четверг вырос до 92,29 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 54,06 копейки — до 92,2913 рубля, курс доллара — на 80,43 копейки, до 76,8198 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 21.04.2021
евро, валюта, цб рф, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 54,06 копейки — до 92,2913 рубля, курс доллара — на 80,43 копейки, до 76,8198 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,6 копейки, составив 83,782 рубля.