Рубль отреагировал ростом на послание Путина правительству
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рубль отреагировал ростом, отвоевав у основных резервных валют дополнительно до 60 копеек, на заявления президента РФ Владимира Путина по теме международных отношений, сделанные в рамках ежегодного послания Федеральному собранию, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.33 мск снижался на 25 копеек, до 76,58 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 91,92 рубля, следует из данных Московской биржи. На фоне заявлений Путина основные резервные валюты дополнительно теряли до 60 копеек.
Путин, в частности, заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. Если кто-то к РФ будет принимать высокомерный и эгоистичный тон, РФ найдет чем ответить, отметил он. При этом Россия ведет себя в высшей степени скромно, не отвечает на недружественные акции некоторых стран и хочет иметь добрые отношения с другими странами, добавил Путин.
Россия с абсолютным большинством стран развивает равноправные отношения и предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования, резюмировал российский лидер.
https://1prime.ru/Forex/20210421/833511373.html