МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рубль отреагировал ростом, отвоевав у основных резервных валют дополнительно до 60 копеек, на заявления президента РФ Владимира Путина по теме международных отношений, сделанные в рамках ежегодного послания Федеральному собранию, свидетельствуют данные торгов. Официальный курс евро на четверг вырос до 92,29 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.33 мск снижался на 25 копеек, до 76,58 рубля, курс евро — на 50 копеек, до 91,92 рубля, следует из данных Московской биржи. На фоне заявлений Путина основные резервные валюты дополнительно теряли до 60 копеек.

Путин, в частности, заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. Если кто-то к РФ будет принимать высокомерный и эгоистичный тон, РФ найдет чем ответить, отметил он. При этом Россия ведет себя в высшей степени скромно, не отвечает на недружественные акции некоторых стран и хочет иметь добрые отношения с другими странами, добавил Путин.

Россия с абсолютным большинством стран развивает равноправные отношения и предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования, резюмировал российский лидер.