МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в среду вечером опускается преимущественно в рамках коррекции после роста в течение двух торговых сессий, инвесторы также ждут заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), намеченного на четверг, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.56 мск курс евро снижался до 1,2029 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2033 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,17 с уровня прошлого закрытия в 108,08 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,04%, до 91,21 пункта.

Ранее курс евро рос по отношению к доллару на протяжении двух торговых сессий. Теперь же аналитики полагают, евро дешевеет в рамках коррекции.

В четверг, 22 апреля, состоится очередное заседание ЕЦБ, аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит ключевую ставку на рекордно низком нулевом уровне. Инвесторы также ожидают от регулятора подсказок по поводу дальнейших планов касательно мер поддержки экономики.

Валютный стратег ING Петр Крпата (Petr Krpata), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагает, что снижение евро к доллару является краткосрочным, поэтому заседание ЕЦБ не станет важным событием для евро.

"Ограниченное количество новостей и подтверждение ЕЦБ того, что он учтет любое временное ускорение инфляции (из-за единичных факторов, таких как цены на нефть), предполагают умеренное влияние на евро завтра", — отметили стратег.