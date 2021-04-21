МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Рубль вечером в среду продолжает торговаться в плюсе против доллара и евро, отыгрывая заявления президента РФ Владимира Путина по теме международных отношений, сделанные в рамках ежегодного послания Федеральному собранию.

Внешний фон противоречив: дешевеющая нефть и разнонаправленная динамика "развивающихся валют" компенсируется ростом западных фондовых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снижался на 15 копеек, до 76,68 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 92,26 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в среду торгуется преимущественно в плюсе, отыгрывая позитивный импульс, полученный от заявлений президента России Владимира Путина по теме международных отношений в ходе послания Федеральному собранию. Минфин разместил ОФЗ на 4,8 миллиарда рублей

В частности, он заявил, что у России есть свои интересы, которые она будет отстаивать в рамках международного права. Если кто-то к РФ будет принимать высокомерный и эгоистичный тон, РФ найдет чем ответить, отметил президент. При этом Россия ведет себя в высшей степени скромно, не отвечает на недружественные акции некоторых стран и хочет иметь добрые отношения с другими странами, добавил Путин.

Россия с абсолютным большинством стран развивает равноправные отношения и предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования, резюмировал российский лидер.

Отсутствие заявлений, касающихся Донбасса и восточной Украины также было положительно оценено игроками валютного рынка.

При этом внешний фон оставался в среду противоречивым. Так, стоимость барреля сорта Brent колебалась преимущественно в минусе и сейчас теряет 1% до 66 долларов.

Минэнерго США сообщило, что за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) выросли на 0,1%, и достигли 493 миллионов баррелей. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя на 2,9 миллиона баррелей.

Западные фондовые индексы вечером растут на 0,5-0,9%, восстанавливаясь после двух торговых сессий снижения. "Развивающиеся валюты" не демонстрируют единой динамики против доллара, не давая четких сигналов движению курса рубля.

В итоге доллар и евро снижаются к рублю сейчас на 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent – около максимума за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

В начале недели уровень в 77 рублей за доллар не был уверенно побит, несмотря на сохраняющиеся геополитические риски, отмечает Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций". "Однако на аппетит к рискованным активам, включая валюты развивающихся экономик и нефть, негативно влияет сохраняющаяся сложная вирусная обстановка в мире. Прогнозный диапазон на вторую половину недели для доллара повышен до 75-78 рублей", — добавляет он.

Если рынок расценил выступление российского президента в пользу некоторого смягчения геополитической напряженности, то на грядущем заседании ЦБ в пятницу вероятность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов также может сократиться, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал"

"Мы полагаем, что в пятницу Банк России сохранит минимальный шаг повышения ключевой ставки — на 25 пунктов. Пик ускорения инфляции на локальном рынке, похоже, пройден. Часть санкционных угроз уже реализовалась. Геополитический фон остается напряженным, однако в целом за последнее время ситуация относительно стабилизировалась, и без резких ухудшений в части политической ситуации новых серьезных санкций со стороны Запада пока можно не ожидать", — поясняет он.

Комментируя экономические заявления Путина, Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест" отметил, что основное бремя инфраструктурных расходов, скорее всего, ляжет на ФНБ сверх разрешенного лимита в 7% ВВП. "Распределенность этих расходов во времени серьезных краткосрочных инфляционных рисков не несет, особенно принимая во внимание тот факт, что использование средств ФНБ будет подразумевать дополнительную конвертацию валюты в рубли, что поддержит курс рубля", — поясняет он.

Упоминание президентом необходимости использования рыночных инструментов по сдерживанию инфляции и абсолютной приоритетности сохранения ответственной и предсказуемой бюджетной политики указывает на отсутствие угроз для независимости ЦБ и текущей бюджетной конструкции на основе бюджетного правила, рассуждает Полевой.

"Что касается влияния на предстоящее заседание ЦБ, то интригу относительно масштабов повышения ставки послание существенно не изменило: ЦБ, видимо, предпочтет дождаться деталей по бюджетной политике до корректировки своей позиции и изменения акцентов. Поэтому важны будут цифры по недельной инфляции и дальнейшее изменение геополитического фона", — добавил он.