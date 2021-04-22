МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Российская национальная валюта все еще находится под давлением геополитической неопределенности.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на аналитика ГК "Финам" Андрея Маслова, на рубль влияет еще несколько важных факторов.

Первое, о чем заявил эксперт как о традиционно важном факторе влияния на российскую валюту, это цены на нефть. Недавно ОПЕК и МЭА обновили свои прогнозы.

"Они ожидают в этом году увеличения", — отметил он.

Но сейчас крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка сложилась в Индии и Бразилии: за месяц резко возросло число заболевших COVID-19 и, в частности, новым мутировавшим штаммом.

"А две эти страны составляют около 8 процентов мирового потребления нефти", — пояснил он и добавил, что при этом недавно в ЕС были направлены дополнительно 100 миллионов доз вакцины от Pfizer и BioNTech.

"Также во втором квартале ЕС может рассчитывать на троекратное увеличение поставок, что позволит ускорить вакцинацию населения. Таким образом, появляется надежда, что Старый Свет сможет побороть третью волну пандемии. А это положительно скажется как на товарных, так и на ресурсных рынках, подогрев спрос на нефть. И это поддержит российскую валюту", — рассказал Маслов.

Если говорить о макроэкономической статистике, то Росстат опубликовал экономические индикаторы за март и первый квартал 2021 года.

"В целом, по оценке Минэкономразвития в марте ВВП в годовом исчислении впервые вышел в положительную область.В целом данные показывают ускорение потребительского спроса, особенно на непродовольственные товары (в сопоставлении с базой первого квартала 2019 года). Также идет быстрое восстановление спроса на платные услуги, снижение безработицы", — отметил собеседник издания.

А рост зарплат при этом превысил ожидания рынка. Также улучшилась ситуация в обрабатывающей промышленности и грузообороте транспорта.

Эти данные в полной мере подтверждают мнение Банка России о более быстром, чем ожидалось, восстановлении экономической активности страны. А это в свою очередь требует более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политики.

Отдельно эксперт отметил будущее заседание регулятора по процентной ставке: оно намечено на 23 апреля.

Большинство аналитиков ожидают, что ЦБ повысит ключевую ставку до 4,75%, но некоторые из них ожидают ставку в 5%.

Повышение ставки должно поддержать и укрепить рубль. Вторая цель регулятора — помочь в борьбе с растущей инфляцией.

"С учетом всего сказанного и сохранения высокой геополитической турбулентности мы полагаем, что в течение ближайшего месяца курс рубля продолжит колебаться в расширенном диапазоне 75-79 рублей за доллар и 88-93,5 рубля за евро", — подытожил специалист.