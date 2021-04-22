МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Рубль в четверг утром перешел к снижению против основных мировых валют после незначительного укрепления в начале утренних торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.33 мск повышается на 7 копеек, до 76,67 рубля, курс евро – на 8 копеек, до 92,26 рубля.

В самом начале утренних торгов курс доллар снижался на 3 копейки, евро — на 2 копейки.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent с утра опускается на 0,35%, до 65,1 доллара за баррель.

Сегодня на утренней сессии рубль консолидируется по отношению к основным мировым валютам, в результате чего доллар удерживает позиции в районе 76,6 рубля, констатирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Греф спрогнозировал, как Банк России изменит ключевую ставку

В дальнейшем эксперт ожидает, что национальная валюта попытается продолжить восстановление. По его словам, поддержку ей окажут высокие уровни в ценах на нефть и подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 26 апреля. Это приведет к отступлению доллара в нижнюю половину диапазона 75-77,5 рубля, прогнозирует аналитик.