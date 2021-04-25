МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Сейчас российская национальная валюта входит в период некоторого укрепления и стабилизации: торговую неделю рубль закрыл ниже 75 рублей по отношению к доллару. Чего ждет рынок от заседания ОПЕК+

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на основателя Frendex Group Руслана Пичугина, это не предел укрепления.

По мнению специалиста, у рубля есть факторы поддержки. Он спрогнозировал новые рекорды роста нацвалюты.

"Геополитические риски несколько ослабли. Поддержку курсу российской валюты оказывает подорожавшая до мартовских уровней нефть. Во вторник мы видели цену 68,04 доллара за баррель. Правда, к концу недели она остановилась в диапазоне 65-66 долларов за баррель марки Brent", — начал он.

Пока дальнейшие перспективы нефти неопределенны, однако действующие ограничения добычи со стороны ОПЕК+ в сочетании с ожиданиями быстрого восстановления спроса на фоне ускорения вакцинации по всему миру стимулируют динамику цен на сырье.

Эти факторы подталкивают Brent выше отметки 67 долларов за баррель.

Но большее влияние на укрепление российской валюты может оказать Банк России.

"Мы видели, как после решения по ставке рубль укрепился к доллару с 75 до 74,65. Однако главный ответ на вопрос о перспективах рубля мы можем увидеть в "Среднесрочном прогнозе Банка России" по ключевой ставке, публикуемом впервые.Там указано среднесрочное значение ключевой ставки на 2021 год в диапазоне 4,8-5,4%, а на 2022 год ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 5,3-6,3%", — рассказал Пичугин.

Он добавил, что такой прогноз ЦБ говорит о том, что период ужесточения кредитно-денежной политики только начался. За год ставка будет повышена еще не раз и, возможно, выше 6% годовых. Эксперты сказали, как обеспечить безбедную жизнь в случае обвала рубля

Регулятор серьезно озабочен подавлением инфляции до целевых уровней в 4%. Но в "Среднесрочном прогнозе" есть и другие цифры, которые о многом говорят. В частности, данные о расходах на конечное потребление домашних хозяйств: они должны вырасти до 9,2-10,2% в 2021 году по сравнению с падением на 8,6% в 2020 году.

"Это отложенный спрос. Рост экспорта предполагается на уровне 0,2-2,2%, а вот импорт вырастет на 13,8-15,8%, — пояснил он.

При таком росте расходов и импорта без укрепления или стабилизации курса рубля инфляцию снизить не удастся, отмечает эксперт.

"Но, к сожалению, главные риски ослабления курса национальной валюты лежат в сфере геополитики. Конфликт с Украиной — тема долгая. И в любой момент может произойти обострение. Геополитические риски вообще плохо предсказуемы, поэтому оценить их влияние на курс рубля тоже трудно", — добавил он.

Но если обосновывать прогноз курса рубля на ближайшую перспективу, то можно сказать:

действия Банка России и сохранение нефтяных котировок на уровнях, близких к 65 долларам за баррель марки Brent, помогут рублю укрепиться до диапазона 74,80-73,50 рубля за доллар.

В этом коридоре рубль находился с начала февраля до 22 марта.

Евро при сохранении в паре EUR/USD диапазона 1,20-1,21, может снизиться к рублю до 87,5 — 88,9.

"При продолжении ослабления доллара на глобальных рынках и возможном росте нефти после майских праздников можем увидеть и минимум этого года. 72,53 рубля за доллар и около 86 рублей за евро. Главное условие такого движения в парах USD/RUB и EUR/RUB — отсутствие геополитического негатива", — спрогнозировал эксперт.