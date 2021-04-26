МОСКВА, 26 апреля — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов перешел к символическому росту к доллару и замедлил темпы снижения к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 3 копейки, до 74,95 рубля, курс евро — растёт на 8 копеек, до 90,76 рубля.

На старте торгов рубль терял к доллару и евро около 20 копеек.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается в то же время на 0,38%, до 65,17 доллара за баррель.