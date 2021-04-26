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Курс рубля перешел к символическому росту к доллару
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Курс рубля в начале торгов перешел к символическому росту к доллару и замедлил темпы снижения к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08... ПРАЙМ, 26.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 апреля — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов перешел к символическому росту к доллару и замедлил темпы снижения к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.08 мск снижается на 3 копейки, до 74,95 рубля, курс евро — растёт на 8 копеек, до 90,76 рубля.
На старте торгов рубль терял к доллару и евро около 20 копеек.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается в то же время на 0,38%, до 65,17 доллара за баррель.