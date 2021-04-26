МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Курс доллара и к евро, и к иене опускается в понедельник утром на временном снижении потребности в американской валюте как "надежном" активе вследствие всплеска рисковых настроений, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля перешел к символическому росту к доллару

По состоянию на 8.02 мск курс евро рос до 1,2109 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2099 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,72 с уровня прошлого закрытия в 107,91 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 90,71 пункта.

Трейдеры более склонны к риску, что приводит к снижению спроса на доллар как актив-"убежище". Американские фондовые индексы выросли в пятницу на общем оптимизме относительно перспектив развития экономики страны.

В первом квартале индекс доллара вырос на 3,7%. При этом аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что доллар "переоценен" на 11%.

"Мы ожидаем, что инвесторы будут скорее искать возможности получения прибыли на рынках за пределами США, тем самым снижая перевес в сторону (инвестирования — ред.) в доллар", — полагают аналитики Goldman Sachs.

Кроме того, в среду, 28 апреля, пройдет заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики ожидают сохранения базовой ставки на уровне 0-0,25% годовых. В то же время трейдеры надеются получить комментарии относительно экономической ситуации в стране и дальнейшего направления монетарной политики.