МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах за российский экспорт упала ниже 50% по итогам четвертого квартала прошлого года. Теперь российский экспорт в долларах составляет 48,3%, тогда как годом ранее превышала 61%. Об этом сообщает Bloomberg. Эксперт предположил, когда Россия сможет уйти от расчетов в долларах

Такая ситуация объясняется увеличением торговли России с Китаем, которая более чем на 80% ведется в евро по итогам прошлого года. Доля евро в общем объеме российского экспорта выросла по итогам четвертого квартала прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем на 10 процентных пунктов, до 36%.

Как отмечает Bloomberg, Россия последовательно стремится снизить влияние доллара на экономику на фоне растущей угрозы антироссийских санкций.

15 апреля Вашингтон ввел новые санкции против России. Часть ограничений коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям запретят напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Американские инвесторы и эксперты назвали такие санкции "слишком мягкими".