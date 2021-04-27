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2021
https://1prime.ru/Forex/20210427/833548995.html
Россия начинает отказываться от доллара
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Доля доллара в расчетах за российский экспорт упала ниже 50% по итогам четвертого квартала прошлого года. Теперь российский экспорт в долларах составляет 48,3%, тогда как годом... ПРАЙМ, 27.04.2021
bloomberg, россия, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Доля доллара в расчетах за российский экспорт упала ниже 50% по итогам четвертого квартала прошлого года. Теперь российский экспорт в долларах составляет 48,3%, тогда как годом ранее превышала 61%. Об этом сообщает Bloomberg.
Такая ситуация объясняется увеличением торговли России с Китаем, которая более чем на 80% ведется в евро по итогам прошлого года. Доля евро в общем объеме российского экспорта выросла по итогам четвертого квартала прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года более чем на 10 процентных пунктов, до 36%.
Как отмечает Bloomberg, Россия последовательно стремится снизить влияние доллара на экономику на фоне растущей угрозы антироссийских санкций.
15 апреля Вашингтон ввел новые санкции против России. Часть ограничений коснулась российского госдолга. С 14 июня американским компаниям запретят напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином. Однако они по-прежнему смогут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке. Американские инвесторы и эксперты назвали такие санкции "слишком мягкими".