МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рубль во вторник утром вновь перешел к снижению относительно доллара, но по-прежнему укрепляется к евро, следует из данных Московской биржи. Доллар укрепляется к основным мировым валютам

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.20 мск поднимается на 9 копеек, до 75,06 рубля, курс евро — снижается на 6 копеек, до 90,59 рубля. В самом начале утренних торгов курс доллара повышался на 6 копеек, затем стал незначительно снижаться.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent с утра увеличивается на 0,63%, до 65,44 доллара за баррель.

На утренней сессии рубль предпринимает попытку возобновления восстановления, в результате чего доллар отступил в район 74,9 рубля, констатирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка. И в дальнейшем в ходе торгов аналитик ожидает сохранения позитивных тенденций для национальной валюты за счёт снижения политических рисков и стабильной ситуации на рынке энергоносителей. "В результате доллар может сделать шаг к середине диапазона 73-75 рублей, который, на наш взгляд, будет актуальным для американской валюты в ближайшие сессии", — прогнозирует Зварич. Индекс Мосбиржи вновь обновил исторический максимум

А Алексей Антонов из компании "Алор брокер" полагает, что восходящий импульс рубля начал затухать. Пара "доллар-рубль", несмотря на мощную поддержку налогового периода, никак не может закрепиться под отметкой 75 рублей, констатирует аналитик. В среду с уплатой налога на прибыль завершится и эта поддержка, после чего традиционно в конце месяца стоит ждать ослабления российской валюты, прогнозирует он.

"Каких-то новых драйверов роста рубля не прослеживается, и вряд ли они появятся в обозримом будущем. Поэтому среднесрочным инвесторам стоит искать момент для покупки доллара против рубля или активов, выигрывающих от девальвации российской валюты", — считает Антонов.