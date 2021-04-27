МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Рубль весьма успешно пережил период нервозности предыдущих двух недель, утвердив внушительный спрос покупателей на спадах курса. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на комментарий Александра Купцикевича, ведущего аналитика FxPro. Россиянам рассказали, в каком случае доллар будет стоить 60 рублей

Он считает, что на этой неделе мы можем увидеть настоящий реванш покупателей рубля. Тем не менее, он может оказаться несколько смазан традиционной тягой в доллары в последние дни месяца и настороженным отношением к рисковым активам до заседания ФРС США, запланированного на среду.

Купцикевич отметил, что с конца прошлой недели можно видеть, как на рынке российского госдолга сокращается "санкционная премия": доходности долговых бумаг снижаются, несмотря на колебания рынка и откат цен на нефть от локальных максимумов.

"Зачастую разворот от верхней границы торгового диапазона предполагает движение к его нижней границе. В случае с евро и долларом, это область 88,5 и 72,5, с потенциалом снижения на 2,2% и 3,3% соответственно. Снижение в эту область представляется наиболее вероятным развитием событий на ближайшее время. "В эту сторону, как нам кажется, смотрит рынок. Более того, восстановление мировой экономики, спроса на сырье и сигналы России о готовности вести переговоры по острым вопросам, способны и далее заметно помогать рублю", — сказал аналитик.

Несмотря на это, он предупредил, что более близкая перспектива, в то же время, "не столь благоприятна для рубля". "Активно теряя к основным валютам весь апрель, доллар накопил потенциал для краткосрочного коррекционного отскока. К тому же эта перепроданность доллара накладывается на потоки конца месяца, традиционно поддерживающие доллар к большинству активов, так как инвесторы и фонды проводят месячную балансировку портфелей. Более того, очень часто в преддверии длинных выходных рубль распродается, так как инвесторы сокращают рисковые позиции перед длинными выходными в России на фоне работающих зарубежных площадок", — добавил Купцикевич. Названа лучшая валюта для сбережений весной

Аналитик резюмировал, что "в целом на балансе мы можем получить внешне очень скучную неделю, в рамках которой USD/RUB так и останется у 75, либо предпримет скромные попытки снижения к 74. EURRUB может окопаться у 90, либо незначительно сползти под эту отметку. В перспективе от месяца до трех более благоразумной стратегией остается ставка на укрепление рубля, чем ожидания дальнейшего его снижения".