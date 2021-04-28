МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль в среду утром умеренно снижается к доллару и слегка растет к евро, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций слегка прибавляет в начале дня

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.26 мск повышался на 10 копеек — до 74,99 рубля, курс евро снижался на 11 копеек — до 90,46 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,24% — до 66,03 доллара за баррель.

Доллар продолжает торговаться в районе 75 рублей, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". Там он и останется весь день до выступления главы ФРС США, полагает аналитик.

Американский регулятор в среду вечером огласит результаты двухдневного заседания по денежно-кредитной политике, после чего глава ФРС Джером Пауэлл даст пресс-конференцию. Доллар укрепляется к мировым валютам

В среду утром для российской валюты сложился умеренно позитивный внешний фон, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. Основным фактором поддержки для рубля является рост цен на нефть.

При этом разнонаправленная динамика валют развивающихся стран не дает дополнительных поводов для направленного движения в рубле, говорит Зварич. На таком фоне на утренней сессии национальная валюта перешла в консолидацию в районе 74,9 рубля за доллар. В ходе торгов рубль попытается продолжить восстановление, в итоге доллар сохранит позиции в диапазоне 73-75 рублей, ожидает аналитик.

По его мнению, существенные движения на валютном рынке возможны после решения ФРС по ставке, а пока существенная часть игроков взяла паузу в принятии инвестиционных решений.