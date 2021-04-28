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2021
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Спрос россиян на валюту в феврале почти не изменился
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Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в феврале сохранился примерно на уровне января и составил 0,7 миллиарда долларов США в долларовом эквиваленте, говорится в... ПРАЙМ, 28.04.2021
валюта, цб рф, новости, финансы, рынки, валюта, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в феврале сохранился примерно на уровне января и составил 0,7 миллиарда долларов США в долларовом эквиваленте, говорится в материалах ЦБ РФ.
"В феврале 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту практически не изменился и составил 0,7 миллиарда долларов. Чистый спрос на доллары снизился на 15%, на европейскую валюту — вырос на 40%", — сказано в материалах.
Объем покупки населением наличной валюты в банках увеличился на 23% и составил 1,2 миллиарда долларов. Долларов было куплено на 15% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 40%. С валютных счетов физлица сняли 1,7 миллиарда долларов, что на 16% больше, чем месяцем ранее.
Продано банкам было 0,7 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 14% больше, чем месяцем ранее. Продажи долларов выросли на 16%, евро — на 9%. На валютные счета физлица положили 1,4 миллиарда долларов наличной иностранной валюты, что на 32% больше, чем месяцем ранее.