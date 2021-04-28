МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Число выявленных Банком России в первом квартале поддельных банкнот иностранных государств за год выросло почти в 13 раз — большинство фальшивок традиционно пришлось на американский доллар, следует из материалов регулятора. В России снизилось количество выявленных фальшивых денег

Так, поддельных банкнот иностранных государств в первом квартале этого года было выявлено 6 080 штук. Большинство составили поддельные доллары США (5 968 штук). Преимущественно это были поддельные банкноты номиналом 50 долларов серии 2013 года. Поддельных банкнот евро обнаружено 109 штук. Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани в количестве трех штук.

За аналогичный период прошлого года фальшивых купюр иностранных государств было выявлено заметно меньше — 469 штук. Среди них большинство также составили поддельные доллары США (410 купюр). Поддельных банкнот евро было обнаружено 42 штуки. Также были выявлены 17 поддельных банкнот китайских юаней.