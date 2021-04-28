МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,77 копейки — до 90,4289 рубля, курс доллара — на 1,88 копейки, до 74,939 рубля, следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 2,73 копейки, составив 81,9095 рубля.