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2021
https://1prime.ru/Forex/20210428/833562309.html
Официальный курс евро на четверг снизился до 90,43 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,77 копейки — до 90,4289 рубля, курс доллара — на 1,88 копейки, до 74,939 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 28.04.2021
евро, цб рф, валюта, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 3,77 копейки — до 90,4289 рубля, курс доллара — на 1,88 копейки, до 74,939 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 2,73 копейки, составив 81,9095 рубля.