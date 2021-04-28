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2021
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Курс евро упал ниже 90 рублей впервые за три недели
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Курс рубля в среду днем усиливает рост против основных резервных валют, евро опустился ниже круглой отметки 90 рублей, впервые с 6 апреля, свидетельствуют данные торгов. На 15.15... ПРАЙМ, 28.04.2021
курс евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем усиливает рост против основных резервных валют, евро опустился ниже круглой отметки 90 рублей, впервые с 6 апреля, свидетельствуют данные торгов.
На 15.15 мск курс доллара расчетами "завтра" снижается на 31 копейку, до 74,58 рубля, курс евро – на 55 копеек, до 90,03 рубля. Минутами ранее евро снижался до 89,99 рубля – минимума с 6 апреля.
Стоимость нефти марки Brent поднимается тем временем на 0,77%, до 66,38 доллара за баррель.