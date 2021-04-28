МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем усиливает рост против основных резервных валют, евро опустился ниже круглой отметки 90 рублей, впервые с 6 апреля, свидетельствуют данные торгов. Официальный курс евро на четверг снизился до 90,43 рубля

На 15.15 мск курс доллара расчетами "завтра" снижается на 31 копейку, до 74,58 рубля, курс евро – на 55 копеек, до 90,03 рубля. Минутами ранее евро снижался до 89,99 рубля – минимума с 6 апреля.

Стоимость нефти марки Brent поднимается тем временем на 0,77%, до 66,38 доллара за баррель.