МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером усилил рост по отношению к другим основным мировым валютам, в особенности к иене, перед публикацией результатов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск курс евро снижается до 1,2088 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,209 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 108,89 с уровня прошлого закрытия в 108,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,08%, до 90,83 пункта.

Валютные инвесторы ожидают итогов заседания Федрезерва. Кроме того, рынки ожидают комментариев главы регулятора Джерома Пауэлла относительно того, когда в США может начаться ужесточение монетарной политики в свете перспективы ускорения инфляции.

Аналитики TD Securities, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, считают, что дальнейшая динамика доллара зависит от того, примут ли другие мировые центробанки стратегию ФРС в отношении целевого показателя средней инфляции.

При этом в случае нормализации экономической ситуации в мире в ближайшее время высокорисковые настроения рынка будут означать отказ от "надёжного" доллара. Глава отдела по международной валютной стратегии TD Securities Марк Мак-Кормик (Mark McCormick) отметил в связи с этим, что в ближайшее время доллар может оказаться "в опасности", поскольку восстановление мировой экономики ускоряется.

При этом евро не в силах воспользоваться моментом и укрепиться к доллару более явно, поскольку, как сообщила исследовательская компания Gfk, индекс доверия потребителей к экономике Германии в мае упал до минус 8,8 пункта с пересмотренного уровня апреля в минус 6,1 пункта. Аналитики же, напротив, ожидали роста показателя до минус 3,5 пункта.