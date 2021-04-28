БРЮССЕЛЬ, 28 апр — ПРАЙМ, Мария Князева. Европейский центральный банк (ЕЦБ) летом примет решение, начинать ли эксперимент в области цифрового евро, однако это не будет означать введения такой валюты в ближайшей перспективе, сказала глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе выступления на онлайн конференции.

"Мы изучаем все опции и все риски, связанные с ними. Летом мы будем решать, будем ли мы вводить эксперимент", — сказала она.

При этом, по словам Лагард, эксперимент с цифровым евро не будет означать введения в оборот этой валюты в ближайшей перспективе.

В начале февраля сообщалось, что Еврокомиссия и Европейский центральный банк изучают технические и юридические вопросы создания цифрового евро. ЕЦБ заявлял, что рассматривает возможность выпуска такой валюты, чтобы подготовиться к цифровому веку. ЕК отмечала, что цифровой евро может поддержать цифровизацию всей экономики Евросоюза, которую сама Еврокомиссия считает одним из важнейших элементов развития ЕС.

В конце марта Лагард говорила, что регулятор может запустить цифровой евро примерно в середине текущего десятилетия.