МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Курс доллара в среду немного ускорил темпы снижения после решения Федеральной резервной системы (ФРС) сохранить ставку и объем выкупа активов с рынка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.14 мск курс евро снижается до 1,2085 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,209 доллара за евро, курс доллара к иене растёт до 108,91 с уровня прошлого закрытия в 108,73 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускается на 0,05%, до 90,87 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару снижался до 1,2082 доллара, доллар дорожал к иене до 108,9 иены за доллар, а индекс доллара рос на 0,01%.

ФРС по итогам заседания 27-28 апреля ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне в 0-0,25% годовых. Кроме того, регулятор объявил, что будет продолжать выкуп активов по 120 миллиардов долларов в месяц до обеспечения существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Следующее заседание запланировано на 15-16 июня.