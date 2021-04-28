МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Рубль прибавляет вечером в среду против доллара и евро на фоне растущего рынка нефти и итогов аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ, свидетельствуют данные торгов.

Рост некоторых развивающихся валют оказывает поддержку курсу рубля, который все-таки обновляет локальные максимумы, игнорируя санкционные сигналы из Европарламента.

Ожидаемое решение ФРС США о сохранении базовой (учётной) процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых также не сказалось существенным образом на курсовой динамике рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 21.35 мск снижался на 31 копейку, до 74,58 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 90,29 рубля, следует из данных Мосбиржи.

В течение торгов среды курс доллара максимально опускался до 74,54 рубля (минимума с 22 марта), евро – до 89,99 рубля (минимума с 6 апреля). Рубль нашел силы для рывка вверх

РУБЛЬ УМЕРЕННО УКРЕПЛЯЕТСЯ

Российская валюта в среду торговалась преимущественно в плюсе, отыгрывая продолжающийся рост рынка нефти. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас прибавляет 1,4%, до 66,8 доллара. Участники нефтяного рынка отыгрывают данные минэнерго США о повышении коммерческих запасов нефти в стране за прошлую неделю на 100 тысяч баррелей, до 493,1 миллиона баррелей. Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали роста показателя на 600 тысяч баррелей, до 493,6 миллиона.

При этом некоторые развивающиеся валюты вечером укреплялись против доллара, что также поддерживало курс рубля.

Игроки российского рынка валюты проигнорировали новости от Европейского парламента, который, в частности, предлагает отключить РФ от системы платежей SWIFT и отказаться от российских нефти и газа "в случае продолжения агрессии на Украине". При этом глава евродипломатии дал понять, что Евросоюз сам не в состоянии ни отключить Россию от SWIFT, ни остановить "Северный поток 2". Решение Европарламента не обязательно к исполнению, а является рекомендацией для стран ЕС.

Наконец, ожидаемое решение ФРС США о сохранении базовой (учётной) процентной ставки на уровне 0-0,25% годовых не сказалось существенным образом на курсовой динамике рубля.

В итоге, доллар и евро падают к рублю сейчас на 0,4-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,95 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Прогнозный диапазон для курса доллара до конца текущей недели – 73-76 рублей, оценивает перспективы Виталий Громадин из компании "БКС Мир инвестиций".

Прогноз по курсу доллара на завтра: диапазон 74,2–75,5 рубля, евро — 90–91 рубля, соответственно, оценил ситуацию Евгений Миронюк из компании "Фридом Финанс".

Итоги сегодняшних аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ показали, что ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ сохраняются, и рубль с точки зрения операций carry trade становится более привлекательным, отмечает Роман Наумов из BCS Global Markets.

Инвесторов в рамках carry trade привлекает разность ставок долговых инструментов на фоне умеренно жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и относительно мягкой ДКП регуляторов развитых экономик. Они продают валюту за рубли и покупают высокодоходные рублевые инструменты, поддерживая приток валюты в Россию.