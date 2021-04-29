МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль после утренних попыток роста в четверг ушел в небольшой минус к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. Эксперты посоветовали, куда вложить валютные сбережения

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск повышался на 5 копеек — до 74,46 рубля, курс евро — на 10 копеек, до 90,29 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,25% — до 66,95 доллара за баррель.

В четверг утром рубль укреплялся: доллар торговался в районе 74,3 рубля, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Складывается впечатление, что до появления новых политических угроз доллар вновь уйдет в привычный диапазон 73-76 рублей", — говорит он.

Однако покупать рубль в паре с долларом аналитик советует лишь спекулятивно. Потенциальные политические и санкционные риски никуда не ушли, а состояние внутренней экономики, по его мнению, не дает надежд на значимое укрепление российской валюты.

Со своей стороны, Богдан Зварич из Промсвязьбанка считает, что внешний фон в четверг выглядит достаточно позитивным для рубля. Доллар слабо снижается к мировым валютам

"Поддержку будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет порядка 0,4% и пытается закрепиться выше 67 долларов за баррель, а также сохранение аппетита к риску, что выражается в спросе на валюты развивающихся стран, которые сегодня с утра умеренно укрепляются", — рассуждает аналитик.

В ходе торгов преобладание покупок в рубле может сохраниться, что приведет к дальнейшему отступлению доллара, который может закрепиться в середине диапазона 73-75 рублей, прогнозирует Зварич. По его мнению, этот диапазон останется актуальным для доллара в ближайшие недели.