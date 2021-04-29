МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. России после предложения Европарламента отключить РФ от SWIFT необходимо быстрее внедрять в оборот цифровой рубль, считает бизнесмен, миллиардер Олег Дерипаска. В Госдуме назвали страшное последствие отключения России от SWIFT

"Европарламент внес в свою резолюцию предложение отключить Россию от SWIFT…. Еще одно напоминание и не только сотрудникам ЦБ, но и всем нам, о необходимости скорейшего ввода в оборот цифрового рубля", — написал он в своем Telegram-канале.

Бизнесмен добавил, что особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспортно-импортных расчетов.

Идею цифрового рубля Банк России представил в середине октября. Предполагается, что он будет в форме уникального цифрового кода, который хранится в специальном электронном кошельке, и станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем. Его прототип планируется протестировать в будущем году.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от нее в качестве одной из более жестких санкций Запада. В конце апреля Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором было в очередной раз предложено отключить Россию от этой системы. В ЕС призвали отключить Россию от SWIFT и остановить "Северный поток 2"

Тем не менее, отключить Россию от SWIFT не так просто. По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля, SWIFT — это международная частная организация, в этом смысле у Евросоюза нет компетенции на отключение от нее РФ.

В то же время, в ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.