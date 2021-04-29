МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к другим мировым валютам в четверг днем в ожидании статистики по ВВП США за первый квартал, свидетельствуют данные торгов. Рубль ушел в небольшой минус к доллару и евро

По состоянию на 12.08 мск курс евро снижался до 1,2120 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2124 доллара за евро; курс доллара к иене рос до 108,95 с уровня прошлого закрытия в 108,58 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,09%, до 90,69 пункта.

Курс доллара растет в ожидании статданных по ВВП США за первый квартал 2021 года, которые будут опубликованы в пресс-релизе бюро экономического анализа минторговли США позднее в четверг. Аналитики ожидают, что экономика США выросла в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) на 6,1% в первом квартале после подъема на 4,3% в четвертом квартале 2020 года.

"Ослабление ограничительных мер в течение квартала, снижение числа новых случаев заражения Covid-19, прогресс в вакцинации и, что немаловажно, огромная финансовая поддержка, вероятно, привели к ускорению роста, в частности потребительских расходов", — сказали газете Wall Street Journal аналитики UniCredit.

В то же время определенное влияние на настроение инвесторов может оказать еженедельная статистика минтруда США по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за предыдущую неделю. Эксперты полагают, что показатель вырос на 2 тысячи по сравнению с предыдущей неделей, до 549 тысяч заявок.

Трейдеры валютного рынка также обратили внимание на статданные по безработице в Германии, опубликованные Федеральным агентством по трудоустройству страны ранее в четверг. Как и ожидали аналитики, показатели в апреле сохранились на уровне марта в 6%.