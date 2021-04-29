2021-04-29T13:32:38+03:00
2021-04-29T13:32:38+03:00
2021-04-29T13:32:38+03:00
2021
https://1prime.ru/Forex/20210429/833572934.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 90,15 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,76 копейки — до 90,1513 рубля, курс доллара — на 55,67 копейки, до 74,3823 рубля, следует из данных... ПРАЙМ, 29.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,76 копейки — до 90,1513 рубля, курс доллара — на 55,67 копейки, до 74,3823 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 43,11 копейки, составив 81,4784 рубля.