МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 27,76 копейки — до 90,1513 рубля, курс доллара — на 55,67 копейки, до 74,3823 рубля, следует из данных Банка России.

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 43,11 копейки, составив 81,4784 рубля.