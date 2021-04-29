МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Рубль умеренно прибавляет против доллара и евро на фоне растущего рынка нефти.

Рост некоторых "развивающихся" валют и снижение геополитической премии в долларе и евро также поддерживает курс рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.42 мск снижался на 15 копеек, до 74,26 рубля, курс евро — на 11 копеек, до 90,08 рубля, следует из данных Московской биржи.

В течение торгов четверга курс доллара максимально опускался до 74,19 рубля (минимума с 22 марта), евро — до 89,92 рубля (минимума с 5 апреля).

РУБЛЬ УМЕРЕННО УКРЕПЛЯЕТСЯ

Российская валюта в четверг продолжает умеренно повышаться и отвоевывает новые максимумы у основных резервных валют, опираясь на рост рынка нефти. Так, стоимость барреля сорта Brent сейчас прибавляет 1,4% до 67,7 доллара. Участники нефтяного рынка отыгрывают оценки перспектив спроса, а также — статистику из США по запасам и добыче за прошлую неделю.

При этом некоторые "развивающиеся" валюты прибавляют против доллара, благодаря быстрому снижению доллара, которое было спровоцировано мягкой риторикой ФРС США и ее главы Джерома Пауэлла, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Растут и западные фондовые индексы, что также поддерживает курс рубля. Инвесторы ожидают, в частности, выхода макроэкономических данных, рассчитывая на то, что они укажут на восстановление экономики США.

Геополитическая премия в курсах доллара и евро также продолжает снижаться.

В итоге, доллар и евро теряют к рублю сейчас 0,1-0,2%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,05 тысячи за баррель сорта Brent — близко к максимуму за несколько лет.

ПРОГНОЗЫ

Основные налоговые выплаты апреля позади, поэтому интерес экспортеров будет определяться их оценкой привлекательности текущих курсовых уровней для конвертации рублей на будущее, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

"Пока наш сценарий медленного укрепления рубля реализуется, но в четверг-пятницу волатильность может повыситься, а рост рубля на время приостановиться", — считает он.

Рубль продолжает развивать восходящее движение, и, если ситуация на мировых рынках или геополитическая обстановка не ухудшится, доллар может опуститься в область 73,7-74 рубля, а евро — в район 89,5 рубля, оценил Бабин из "БКС Мир инвестиций".