МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам укрепляется в четверг вечером на фоне публикации данных по ВВП США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.57 мск курс евро рос до 1,2111 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2123 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 108,95 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 108,59 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 90,72 пункта.

Поддержку доллару против евро и иены оказывают данные об американской экономике. ВВП США в первом квартале, согласно первой оценке, вырос на 6,4% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), что оказалось лучше прогнозов аналитиков.

В то же время данные по рынку труда США оказались несколько хуже прогнозов. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю снизилось на 13 тысяч, до 553 тысяч, при этом предыдущий показатель был пересмотрен в сторону повышения.

В целом эксперты отмечают положительные тенденции развития американской экономики, что положительно отражается на динамике доллара. "В США ускоряется процесс восстановления, чему способствуют активное восстановление промышленности и стимулируемые финансовой поддержкой государства потребительские расходы", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор Close Brothers Asset Management Роберт Альстер (Robert Alster).

Инвесторы также обратили внимание на статистику из Германии. Безработица в стране в апреле ожидаемо не изменилась по сравнению с мартом, сохранившись на уровне в 6%. А потребительские цены в ФРГ в текущем месяце в годовом выражении, по предварительной оценке, ускорили рост до 2% с 1,7% в марте – больше ожиданий.