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Курс биткоина в пятницу останется на уровне $54 тысяч, уверен эксперт
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Стоимость главной криптовалюты, биткоина, к вечеру пятницы останется около отметки в 54 тысячи долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных... ПРАЙМ, 30.04.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Стоимость главной криптовалюты, биткоина, к вечеру пятницы останется около отметки в 54 тысячи долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин.
"Психологический фон крипторынка продолжает оставаться стабильным и относительно невозмутимым. Прошедшая в последние дни корректировка вверх, похоже, достигла своего предела и при всем желании "быков" возобновить положительную динамику к концу дня 30 апреля сохранит свои значения около 54 000 долларов за монету", — сказал эксперт.
Утром в пятницу, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.58 мск цена биткоина растет на 0,61% за последние сутки, до 54,289 тысячи долларов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также немного растет в цене — на 0,74%, до 54,357 тысячи долларов.