МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Стоимость главной криптовалюты, биткоина, к вечеру пятницы останется около отметки в 54 тысячи долларов, такой прогноз озвучил РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. В Германии объяснили, кому выгодны санкции против России

"Психологический фон крипторынка продолжает оставаться стабильным и относительно невозмутимым. Прошедшая в последние дни корректировка вверх, похоже, достигла своего предела и при всем желании "быков" возобновить положительную динамику к концу дня 30 апреля сохранит свои значения около 54 000 долларов за монету", — сказал эксперт.

Утром в пятницу, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 08.58 мск цена биткоина растет на 0,61% за последние сутки, до 54,289 тысячи долларов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также немного растет в цене — на 0,74%, до 54,357 тысячи долларов.