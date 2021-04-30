МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Рубль в пятницу утром пытается перейти к росту относительно доллара и евро, несмотря на дешевеющую нефть, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.12 мск повышается на 2 копейки, до 74,66 рубля, курс евро снижается на 5 копеек, до 90,41 рубля.

В начале торгов доллар повышался на 4 копейки, евро — на 7 копеек. На утренней сессии пятницы американская валюта максимально дорожала до 74,82 рубля, европейская — до 90,65 рубля.

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В пятницу российская валюта продолжит дешеветь, между тем полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". После шести сессий непрерывного роста рубль вчера начал закономерное снижение, напоминает аналитик.

"Пора бы фиксировать прибыль по шортам по паре доллар-рубль, да и увеличить валютные позиции перед праздниками не будет лишним: случись что в эти 10 дней, валюты на рынке на всех не хватит", — говорит Антонов.

Поэтому аналитик ожидает, что доллар закроет апрель выше отметки в 75 рублей.