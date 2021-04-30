МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы вырос на 46,28 копейки, составив 74,8451 рубля, свидетельствуют данные биржи. Эксперты назвали четыре решения властей с наибольшим влиянием на общество

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 74,3823 рубля за доллар.