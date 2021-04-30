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2021
https://1prime.ru/Forex/20210430/833583910.html
Официальный курс евро с первого мая вырос до 90,59 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 1 мая, вырос на 43,37 копейки — до 90,585 рубля, курс доллара — на 46,28 копейки, до 74,8451 рубля, следует из данных Банка... ПРАЙМ, 30.04.2021
евро, курсы валют, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 1 мая, вырос на 43,37 копейки — до 90,585 рубля, курс доллара — на 46,28 копейки, до 74,8451 рубля, следует из данных Банка России.
При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 45 копеек, составив 81,92806 рубля.