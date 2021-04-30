МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ с 1 мая, вырос на 43,37 копейки — до 90,585 рубля, курс доллара — на 46,28 копейки, до 74,8451 рубля, следует из данных Банка России. Кремль: меры правительства минимизируют последствия коронакризиса

При этом стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 45 копеек, составив 81,92806 рубля.