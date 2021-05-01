МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Российская национальная валюта за апрель текущего года смогла достаточно укрепиться: этот месяц закончился для курса рубля позитивно. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на финансового эксперта Дмитрия Чечулина, доллар, взлетев в начале апреля чуть выше 78 рублей, на предпраздничной неделе подешевел до 74,5 рубля. Россиянам рассказали, что будет с ценами на мясо для шашлыков

Что же ждет рубль в мае?

"Судьбу рубля в мае однозначно предсказать трудно, но можно попробовать проанализировать основные факторы влияния на нацвалюту", — отметил собеседник издания.

Он добавил, что три главных фактора, это:

нефть,

курс доллара,



геополитика.

"В начале мая Россию ждет череда праздников. Но торги и на Московской бирже, и на глобальных рынках не останавливаются. Восходящий тренд в нефтяных котировках выглядит устойчивым и это поддержит рубль", — отметил он.

При этом у американской валюты есть все шансы ослабеть на глобальном рынке: как минимум до следующего заседания ФРС.

Если говорить про рубль, то уровень поддержки — 75рублей за доллар — был пройден на последней неделе апреля.

"И при сохранении позитивного фона, курс рубля в мае достичь мартовского максимума в диапазоне 72,50-73 за доллар", — прогнозирует эксперт.

Что касается евро, то здесь укрепление может пойти быстрее из-за восходящей динамики в паре EUR/USD. При достижении уровня 1,22 и выше, россияне смогут увидеть евро дешевле 87 рублей.

"Будем надеяться, что до Праздника Победы никаких сюрпризов в украинском вопросе не произойдет", — отметил он.

Эксперт обратил внимание на то, что если за риторикой Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным действительно идет работа "по дипломатическим каналам высокого уровня", то возможно наступление несколько месяцев спокойствия на геополитической сцене.

Тогда рубль может продолжить укрепление ниже 70 за доллар (показатель конца июня 2020 года). А евро — стать дешевле 82 рублей.