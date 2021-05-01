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https://1prime.ru/Forex/20210501/833588006.html
Турция усилила контроль за торговлей криптовалютами
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Турция добавила платформы для торговли криптовалютами в список компаний, подпадающих под регулирование в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в... ПРАЙМ, 01.05.2021
криптовалюта, турция, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 1 мая — ПРАЙМ. Турция добавила платформы для торговли криптовалютами в список компаний, подпадающих под регулирование в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в указе президента Турции Тайипа Эрдогана, опубликованном в официальном издании Resmi Gazete.
"Добавить платформы для торговли криптовалютами к числу компаний, подпадающих под действие нормативного акта о мерах по предотвращению отмывания денег, добытых преступным путем, и финансирования терроризма", — говорится в указе.
Центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалют для покупки товаров и услуг.
Ранее турецкая полиция задержала 62 человек по делу, связанному с бегством из страны основателя крупнейшей в стране биржи криптовалюты Thodex Фарука Фатиха Озера. Thodex прекратила работу, закрыла свой сайт, а 20 апреля Озер вылетел в Албанию. Сообщалось, что на счетах биржи заблокировано около двух миллиардов долларов, принадлежащих 391 тысяче активных трейдеров. Озер объявлен в международный розыск по красному уведомлению Интерпола.