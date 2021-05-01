АНКАРА, 1 мая — ПРАЙМ. Турция добавила платформы для торговли криптовалютами в список компаний, подпадающих под регулирование в рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, говорится в указе президента Турции Тайипа Эрдогана, опубликованном в официальном издании Resmi Gazete.

"Добавить платформы для торговли криптовалютами к числу компаний, подпадающих под действие нормативного акта о мерах по предотвращению отмывания денег, добытых преступным путем, и финансирования терроризма", — говорится в указе. Аналитик рассказал, кто из россиян потеряет жилье из-за новых правил

Центральный банк Турции запретил с 30 апреля использование криптовалют для покупки товаров и услуг.

Ранее турецкая полиция задержала 62 человек по делу, связанному с бегством из страны основателя крупнейшей в стране биржи криптовалюты Thodex Фарука Фатиха Озера. Thodex прекратила работу, закрыла свой сайт, а 20 апреля Озер вылетел в Албанию. Сообщалось, что на счетах биржи заблокировано около двух миллиардов долларов, принадлежащих 391 тысяче активных трейдеров. Озер объявлен в международный розыск по красному уведомлению Интерпола.