МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Перед майскими праздниками длинные позиции в российской валюте часто сокращают. Из-за этого рубль может оказаться под давлением, прогнозирует ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков в беседе с изданием "Свободная пресса".

Итак, курс российского рубля в конце недели вернулся к отметке в 75 рублей за доллар.

Кочетков считает, что это достойный результат. Однако в скором времени рубль ждет небольшое ослабление: курс национальной валюты будет более изменчивым.

"Ожидается снижение объемов торгов, что в случае непредвиденных событий может привести к повышенной волатильности… Вероятно, что торги будут проходить в диапазоне 74,5-75,5 рубля за доллар", — объяснил специалист.

Он добавил, что его прогноз связан с тем, что у рубля "не будет поддержки налогового периода".

В условиях, когда участники рынка будут стараться избегать излишних рисков, ослабление рубля выглядит закономерным, подытожил он.