МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В мае российская национальная валюта будет терять поддержку со стороны текущего счета платежного баланса РФ, рассказал в беседе с "Российской газетой" Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Он ожидает, что на следующей неделе — с 4 по 7 мая — курс рубля будет сохранять стабильность и находиться в диапазоне 74-76 к доллару и 90-92 к евро.

"В условиях длительных майских праздников объем торгов на валютном рынке будет пониженным, что может привести к повышенной спекулятивной волатильности", — отмечает он.

Главным событием грядущей недели станут данные по рынку труда США за апрель, их ожидают в пятницу.

"В случае положительного сюрприза — сильного прироста новых рабочих мест и дальнейшего снижения безработицы — возможен рост доходностей на рынке гособлигаций США и укрепление доллара. Это может негативно сказаться на долговых и валютных рынках развивающихся стран, включая российские", — пояснил эксперт.

При этом в пользу рубля будут выступать несколько факторов:

высокие цены на нефть,



спрос на активы развивающихся рынков на фоне восстановления мировой экономики,

сохранение ультрастимулирующей монетарной политики со стороны ФРС и ЕЦБ,



повышение реальных рублевых процентных ставок,



возможное снижение геополитической напряженности.

"Ожидаем, что в мае цены на нефть Brent и Urals будут держаться выше 63-65 долларов за баррель. Увеличение добычи нефти Россией в мае благодаря смягчению условий сделки ОПЕК+ позволит нарастить валютную выручку, что позитивно для рубля", — пояснил он.