МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В текущем 2021 году одним из главных факторов для мировой экономики будет вакцинация населения разных стран от коронавируса, пишет "Российская газета" со ссылкой на главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева.

"По мере вакцинации населения в мире карантинные ограничения будут смягчаться, деловая активность восстанавливаться, спрос на сырье расти. Эти факторы позитивны для активов и валют развивающихся стран, включая российские", — отметил он.

Также спрос на валюту для внешнего туризма будет заметно снижен. На это, если отмечать россиян, влияют карантин в Европе, Турции и других государствах.

Граждане России, скорее всего, будут конвертировать часть валютных сбережений в рубли. Это необходимо для того, чтобы потратить их внутри страны как в майские праздники, так и в течение всего отпускного сезона.

"С точки зрения сезонности май является относительно слабым месяцем в году для рубля. За последние тринадцать лет рубль в среднем слабел к доллару на 1%. Июнь — сезонно более спокойный месяц, в котором в среднем наблюдалась околонулевая динамика", — добавляет Васильев.

Эксперт прогнозирует, что Банк России в июне продолжит повышение ключевой ставки еще на 25-50 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.

Что касается инфляции, то в июне, по его оценкам, она пройдет пик и начнет постепенно замедляться.

Ожидаемое повышение ключевой ставки ЦБ и замедление инфляции увеличат реальную рублевую процентную ставку. Это будет стимулировать спрос на российские активы и поддерживать рубль.

Еще один фактор, который давит на соотношение рубля к доллару — геополитический. "В июне возможна встреча президентов России и США. Перспектива двустороннего саммита на высшем уровне может говорить о том, что стороны стремятся договориться по острым вопросам", — отмечает эксперт.

Это позволяет рассчитывать на то, что жестких антироссийских санкций — таких как введение ограничений на вторичный рынок ОФЗ, санкций на банки или системно значимые компании, отключение от SWIFT или запрет на экспорт углеводородов — не последует.

Уменьшение геополитической премии в ценах российских активов будет поддерживать рубль. Напротив, неожиданный срыв переговоров или ухудшение отношений России и Запада в преддверии выборов в сентябре в Госдуму может увеличить геополитическую премию в российских активах и рубле.

Наконец, увеличение инфляции в США и быстрое восстановление американской экономики может побудить ФРС к объявлению о постепенном сворачивании монетарных стимулов. Сокращение объемов программы количественного смягчения может снизить спрос на рисковые активы и привести к оттоку капитала с развивающихся рынков", — рассуждает он.

К концу года в базовом сценарии можно ожидать увидеть рубль в диапазоне 75-77 к доллару и 90-92 к евро. Цену на нефть Brent к концу года могут находиться на отметке 64-66 долларов за баррель, подытожил эксперт.