МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. В последние дни апреля российская национальная валюта снова начала слабеть против доллара США. Что будет с долларом и евро к концу 2021 года

Как рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик QBF Олег Богданов, пара доллар-рубль закрыла второй месяц весны на уровне 75,2.

"Судя по всему, игроки полностью отыграли снижение геополитических рисков и начали дисконтировать внешние рыночные факторы. На внешних рынках доллар начал укрепляться", — пояснил он.

В последний день апреля индекс доллара вырос на 0.7%: это связано с ростом рисков на мировых рынках. Индексы акций снижались и в Европе, и в США, и в России. Также это связано с тем, что после заседания ФРС США в американском центробанке начали говорить о необходимости сокращения программы количественного смягчения, то есть сворачивания стимулирующих программ.

"В связи с этим, можно предположить, что неизбежный рост рисков на рынках стабилизирует доллар на форексе, следовательно, валюты стран с развивающейся экономикой будут под давлением", — пояснил Богданов.

Для российского рубля дополнительным негативным фактором может стать рост геополитических рисков, который в любой момент может снова возникнуть.

Как прогнозирует эксперт, пара доллар-рубль после майских праздников будет стремиться к верхней планке коридора 74-78.

Скорость движения будет зависеть от интенсивности внутриполитических и внешнеполитических событий, подытожил он.