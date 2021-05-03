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Действие сезонных факторов, которые традиционно поддерживают российскую валюту в начале года, постепенно ослабевает, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший экономист... ПРАЙМ, 03.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Действие сезонных факторов, которые традиционно поддерживают российскую валюту в начале года, постепенно ослабевает, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич.
"К сожалению, поддержка рубля со стороны торгового баланса так и не нашла своего отражения в котировках вследствие более выраженного влияния ухода средств нерезидентов — на фоне всплеска геополитической напряженности и ужесточения денежно-кредитной политики", — пояснил эксперт.
Уже сейчас — в апреле и мае — российские компании начнут постепенно увеличивать запасы валюты в преддверии выплаты годовых дивидендов. Но действие второго фактора — увеличения расходов населения на выездной туризм — очевидно будет носит гораздо менее выраженный характер, считает он.
По этой причине к июню можно еще ожидать укрепление рубля к доллару до уровня около 74 рубублей за доллар.
Конечно, рубль сохранит свое сильную зависимость от геополитического фактора и волатильность может оставаться существенной.