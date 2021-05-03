МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Курс евро к доллару поднимается в понедельник днем, трейдеры обращают внимание на европейскую макростатистику, свидетельствуют данные торгов. Курс Ethereum впервые поднялся выше $3 тысяч

По состоянию на 13.07 мск курс евро растёт до 1,205 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2018 доллара за евро; курс доллара к иене в то же время увеличивается до 109,53 с уровня прошлого закрытия в 109,27 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,12%, до 91,17 пункта.

Трейдеры оценивают данные макростатистики. Так, розничные продажи в Германии, крупнейшей экономике Европы, неожиданно выросли в марте на 11% в годовом выражении, хотя прогнозировалось снижение на 0,3%. В месячном выражении показатель поднялся сразу на 7,7% вместо ожидаемого роста на 3%.

Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в апреле вырос до исторического рекорда в 62,9 пункта с 62,5 пункта в марте. Показатель стал максимальным за всю историю наблюдений, хотя и оказался ниже предварительной оценки.

"На прошлой неделе доллар показал рост, но похоже, что валюта растеряет рост на текущей неделе", — считают аналитики Commonwealth Bank of Australia, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Позднее в ходе торгов рынки ожидают публикацию промышленного PMI уже для США, а также апрельского индекса ISM Manufacturing — индекса деловой активности в промышленности страны, рассчитываемого Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Эксперты ожидают роста показателя до 65% с 64,7% в марте. В дальнейшем, в пятницу ожидаются данные о безработице в США. Аналитики считают, что этот показатель в апреле упал до 5,7% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 978 тысяч.