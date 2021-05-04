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Экономист назвал главное условие для обрушения доллара
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Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с "Вечерней Москвой" назвал условие, при котором американская национальная валюта рухнет. Итак,... ПРАЙМ, 04.05.2021
новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с "Вечерней Москвой" назвал условие, при котором американская национальная валюта рухнет.
Итак, по мнению экономиста, в случае отказа России от доллара это, скорее всего, не повлияет на судьбу валюты США.
"Наша страна не самый главный торговый партнер США, и доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика", — отметил он.
Колганов при этом добавил, что у доллара могут начаться серьезные проблемы, если от его использования начнут отказываться крупные мировые экономические игроки.
В частности, он назвал:
- Европейский союз,
- Китай,
- Индию,
- Бразилию.
Специалист подчеркнул, что переход этих государств на взаимные расчеты в национальных валютах также нанесут серьезный удар по США.