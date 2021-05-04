МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов в беседе с "Вечерней Москвой" назвал условие, при котором американская национальная валюта рухнет. Ограничения для проезд грузовиков по МКАДу снова отложены

Итак, по мнению экономиста, в случае отказа России от доллара это, скорее всего, не повлияет на судьбу валюты США.

"Наша страна не самый главный торговый партнер США, и доля России в общемировой торговле, опирающейся на доллар, не настолько велика", — отметил он.

Колганов при этом добавил, что у доллара могут начаться серьезные проблемы, если от его использования начнут отказываться крупные мировые экономические игроки.

В частности, он назвал:

Европейский союз,



Китай,



Индию,

Бразилию.



Специалист подчеркнул, что переход этих государств на взаимные расчеты в национальных валютах также нанесут серьезный удар по США.