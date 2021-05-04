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Рубль укрепляется к доллару в первый торговый день мая
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Рубль подрастает к доллару и мало меняется к евро в начале торгов в первый торговый день мая, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск... ПРАЙМ, 04.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль подрастает к доллару и мало меняется к евро в начале торгов в первый торговый день мая, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск вторника снижался на 17 копеек — до 75,04 рубля, курс евро незначительно колеблется у уровня предыдущего закрытия — 90,39 рубля.
Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,01% — до 67,55 доллара за баррель.