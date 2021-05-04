МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль подрастает к доллару и мало меняется к евро в начале торгов в первый торговый день мая, следует из данных Московской биржи. Эксперты назвали акции компаний, которые могут выиграть от роста инфляции

Курс доллара расчетами "завтра" на 07.05 мск вторника снижался на 17 копеек — до 75,04 рубля, курс евро незначительно колеблется у уровня предыдущего закрытия — 90,39 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,01% — до 67,55 доллара за баррель.