МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 41,16 копейки, составив 75,2567 рубля, свидетельствуют данные биржи. Бумаги российских компаний, кроме НЛМК, дорожают на торгах в Лондоне

В понедельник средневзвешенный курс доллара составлял 74,8451 рубля за доллар.