МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет к мировым валютам во вторник днем, показатель отыграл потери понедельника на фоне роста доходности гособлигаций США и ожиданий рынками важной статистики из США, свидетельствуют данные торгов. Знаменитая криптовалюта обновила свой исторический максимум

По состоянию на 13.02 мск курс евро снижался до 1,2005 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2061 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,44 с уровня прошлого закрытия в 109,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,41%, до 91,32 пункта.

Днем ранее индекс доллара сократился на 0,3%, но во вторник смог отыграть снижение на фоне роста доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) во вторник поднимается до 1,62% с 1,6% по итогу прошлого закрытия, что позитивно для доллара.

Вместе с этим рынки ожидают важную статистику по рынку труда в США в пятницу, 7 мая. Аналитики полагают, что безработица в стране сократилась в апреле до 5,8% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 988 тысяч.

При этом во вторник выйдут данные по состоянию торгового баланса США в марте, ожидается рост дефицита до 74,5 миллиарда с 71,1 миллиарда долларов в феврале.