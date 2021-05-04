МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник вечером несколько ослабил темпы роста, рынки обращают внимание на статистику из США по торговому балансу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.30 мск курс евро снижался до 1,2022 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2061 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 109,2 с уровня прошлого закрытия в 109,06 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,32%, до 91,23 пункта. Днем индекс рос на 0,4%.

Рынки оценивают данные минторга США о торговом балансе страны в марте. Так, в отчетном месяце дефицит вырос до 74,4 миллиарда долларов, или на 3,9 миллиарда к февралю. Показатель оказался лучше прогноза в 74,5 миллиарда, но вместе с этим стал новым историческим рекордом.

Важным событием для валютного рынка остается статистика по безработице в США в апреле. Эксперты ожидают, что в отчетном месяце безработица сократилась до 5,8% с 6% в марте, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 988 тысяч.

Вместе с этим на четверг запланировано заседание Банка Англии. Инвесторы ожидают от регулятора подсказки по поводу дальнейших мер поддержки экономики на фоне ситуации с коронавирусом.