МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Рубль вечером стабильно растет к доллару и евро вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снижается на 19 копеек, до 75,02 рубля, курс евро – на 27 копеек, до уровня 90,12 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,85% — до 68,81 доллара за баррель. Курс евро снижается на международном валютном рынке форекс на 0,4% — до 1,2015 доллара.

"Укрепление рубля происходит благодаря росту цены нефти марки Brent… В свою очередь, котировки нефти растут из-за позитивных ожиданий относительно роста спроса на бензин в преддверии летнего автомобильного сезона в США и Европе и увеличения авиасообщения на фоне предложения Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд в ЕС", — отметил Андрей Маслов из ГК "Финам".

Во вторник курс рубля к доллару формировался вблизи отметки 75 рублей: более сильной динамике рубля препятствует локальное укрепление доллара к основным валютам, отметил Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Вместе с тем, поддерживают российскую валюту цены на нефть, а также крепнущие ожидания встречи президентов России и США, стороны ведут обсуждение повестки будущего саммита лидеров. По нашим оценкам, в среду расклад сил для рубля не претерпит существенных перемен, ожидаем пару доллар-рубль в диапазоне 74,5-75,5 рубля", — прогнозирует аналитик.

Курс рубля может находиться у отметки 74,75-75 рублей по отношению к доллару и 89,75-90 рублей по отношению к евро, считает Маслов.