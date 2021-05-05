МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Рубль символически растет к доллару и увереннее к евро на фоне его снижения на международном валютном рынке форекс, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций растет на дорогой нефти

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.42 мск снижается на 7 копеек, до 74,77 рубля, курс евро — на 23 копейки, до уровня 89,71 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,35% — до 69,82 доллара за баррель.

Курс евро снижается на международном валютном рынке форекс на 0,11% — до 1,1997 доллара.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Отечественная валюта в среду получает поддержку от нескольких факторов. Доллар несколько укрепляется к мировым валютам

Во-первых, стоимость нефти в ходе торгов поднималась до 69,89 доллара за баррель после публикации во вторник данных американского института нефти (API) по коммерческим запасам в США.

Во-вторых, в фокусе внимания инвесторов на глобальном рынке было заявление министра финансов США Джанет Йеллен о возможности увеличения ключевой ставки, что поможет не перегреть экономику, отмечает аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Укреплению американской валюты поспособствовали вчерашние заявления министра финансов США Джаннет Йеллен о том, что в случае резкого роста инфляции ФРС может поднять ключевую ставку для предотвращения перегрева экономики, также отмечает Сергей Кауфман из "Финама".

Кроме того, во вторник президент США Джо Байден сказал журналистам, что рассчитывает встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в июне.

Ранее Байден предложил Путину провести саммит в Европе для обсуждения двусторонних отношений. Кремль сообщал, что возможные сроки встречи обсуждаются. Что может сыграть на руку рублю

"Обсуждение повестки предстоящих переговоров лидеров РФ и США, что способствует стабилизации геополитического фона", — также говорит Миронюк.

ПРОГНОЗЫ

В случае продолжения позитивной тенденции на рынке нефти не исключено тестирование нижней границы диапазона 73-76 рублей за доллар до конца мая, полагает Миронюк из "Фридом Финанс".

Рубль пока не может развить более устойчивое восходящее движение, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Однако, в случае ускорения роста мировых рынков и нефти, доллар может проверить на прочность следующую поддержку — 74,45 рубля, а евро опуститься к отметке 89,3 рубля, прогнозирует он.