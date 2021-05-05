МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам не показывает заметной динамики в среду вечером, трейдеры оценивают данные макростатистики по США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.12 мск курс евро снижался до 1,1997 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2013 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 109,23 иены с уровня прошлого закрытия в 109,33 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03%, до 91,32 пункта. Золото немного растет после снижения ранее

Ранее в ходе торгов была опубликована статистика по рынку труда и деловой активности в сфере услуг. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в апреле выросло слабее ожиданий — на 742 тысячи вместо 800 тысяч.

Индекс деловой активности в сфере услуг США, опубликованный Институтом управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), достиг в апреле 62,7% после мартовских 63,7%, прогноз предполагал рост до 64,3%.

Трейдеры продолжают вместе с этим оценивать заявления министра финансов США Джанет Йеллен. Так, Йеллен во вторник допустила повышение процентных ставок по мере реализации масштабных затратных проектов администрации, но дала понять, что общий расход средств ее не беспокоит.

В четверг состоится последнее из заседаний крупных мировых центробанков, запланированных на весну. Банк Англии проведет встречу 6 мая и по итогам озвучит свое решение относительно ключевой ставки и планов о дальнейших мерах поддержки экономики. В следующий раз крупные центробанки проведут свои заседания в июне.