МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Рубль вечером растерял рост к доллару и слабо растет к евро вслед за нефтью, перешедшей к минусовой динамике, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.54 мск торгуется у уровня предыдущего закрытия — 74,84 рубля, курс евро снижается на 13 копеек, до уровня 89,81 рубля. При этом в ходе торгов доллар опускался до 74,58 рубля, евро – до 89,43 рубля. Запасы нефти в США рекордно упали

Июльский фьючерс на нефть марки Brent перешел к снижению и теряет 0,19% — до 68,75 доллара за баррель, несмотря на позитивные данные минэнерго США по запасам. "Неспособность пробить 70 долларов стала причиной фиксации прибыли по длинным позициям", — считает Алексей Корнилов из "Открытие Брокер".

Ранее в среду минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 30 апреля сократились максимальными темпами с конца января, на 8 миллионов, и достигли 485,1 миллиона баррелей. Прогноз предполагал снижение лишь до 2,3 миллиона. Добыча при этом сохранилась на уровне предыдущей недели в 10,9 миллиона баррелей в сутки.

Впрочем, инвесторы по-прежнему испытывают надежды в отношении возможной встречи президентов РФ и США в июне, что несколько ослабляет геополитическую напряженность на локальном рынке, отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

В то же время он указывает, что перед майскими праздниками ряд игроков активно уходили в доллар, страхуясь от рисков на период длинных выходных. Однако ничего страшного не случилось, и сейчас те инвесторы, кто остался на рынке в праздники, постепенно сокращают свои позиции в зарубежной валюте, добавляет аналитик.