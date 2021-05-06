МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Названы валюты, которые близки к своему краху и те, у которых есть хороший потенциал. Об этом специально для "Российской газеты" рассказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Эксперт рассказал об опасности вложений в доллар

Экономист отметил, что, если говорить о долларе, то есть два ключевых события, которые могут несколько укрепить его относительно других ведущих мировых валют — это выступления министра финансов США Джанет Йеллен и Чарльза Эванса, главы Федерального резервного банка Чикаго. Переславский отмечает, что, как правило, именно после выступлений Эванса становится ясна дальнейшая риторика ФРС. "Но сейчас и администрация США, и главы ФРС крайне солидарны в том, как выстраивать экономику США в ближайшее время. Поэтому дополнительные разговоры о продолжении скупки активов, а также планы по стимулированию экономики и инфраструктурных вложениях могут несколько укрепить позиции доллара. Против американской валюты и фондового рынка будет играть дальнейшая спекуляция на повышении налоговых ставок в США", — заключил экономист.

Что же касается российской валюты, то, по мнению Переславского, для нее никаких глобально влияющих на ее курс событий произойти не должно, хотя последние месяцы уже приучили нас всех к форс-мажорам. "Даже укрепившаяся до 70 долларов за баррель нефть не смогла серьезно повлиять на рубль, оставив его в районе 74,5-75 рублей за доллар. Расклад по евро будет примерно таким же, как и всю неделю — 89-91 рубль за единицу европейской валюты", — отметил он.

Если брать отношение евро к доллару, то экономист уверен, что и здесь вряд ли что-то принципиально изменится. Пара будет торговаться в диапазоне 1,19-1,205 доллара за евро. Эксперты предрекли рублю нетрадиционный рост в мае

По мнению Переславского, самая большая угроза обвала на данном этапе висит над валютами тех стран, в которых идет серьезный рост заболеваемости COVID — это Турция и Индия. "При дальнейшем росте заболевших турецкая лира вполне может пробить максимумы в 8,6 единиц за доллар. Рупия с конца марта по конец апреля потеряла более 5% стоимости относительно доллара. И несмотря на то, что почти весь этот гандикап уже был отыгран, риски дальнейшего падения индийской валюты остаются высокими. На прошлой неделе 46% всех выявленных в мире случаев заболевания и 25% смертей пришлись именно на Индию. И статистика продолжает ухудшаться", — напомнил экономист.

Что касается наиболее устойчивых валют на ближайшее время, то Переславский считает, что очень хорошие позиции сейчас занимает австралийский доллар. "Рост экспорта угля и металлов может существенно укрепить бюджет Австралии в ближайшие несколько недель. Особенно на фоне восстановления экономики азиатского региона и прогрессирующей нехватки чипов для техники", — отметил он.

Также экономист посоветовал обратить внимание на валюты государств с большим количеством вакцинированного населения — Канаду и Великобританию.